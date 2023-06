Parco Lago Nord operazione sicurezza

Il Parco Lago Nord al centro di un programma di restyling per renderlo più sicuro e accessibile. In questi giorni si sono conclusi i lavori per la sostituzione delle sedute per il primo anello dell’anfiteatro all’interno del polmone verde. A breve sarà avviato il cantiere per la sostituzione degli assi anche del secondo anello, completando così la riqualificazione della struttura che potrà tornare a ospitare eventi e manifestazioni. "All’interno del parco sono in corso altri lavori per rinnovare le attrezzature e le protezioni che consentono ai cittadini di vivere questo bellissimo spazio in sicurezza - spiega l’amministrazione -. Sono già state posate 35 panchine e su altre 15 si sta lavorando per la sostituzione delle sedute".

Altri due interventi distinti sono stati avviati lungo i laghetti interni al parco: gli addetti incaricati stanno sostituendo 526 metri di staccionata lungo tutto il perimetro della parte dedicata alla pesca sportiva, installando una struttura in plastica riciclata, e saranno cambiate anche le assi dei due pontili di collegamento. Lungo il perimetro del laghetto naturalistico saranno posati 378 metri di staccionata in legno per dare continuità anche ai tratti già ripristinati. "Passeggiando all’interno del parco sono visibili le recinzioni di cantiere in prossimità delle strutture in mattoni e legno che saranno presto ripristinate e messe in sicurezza - commenta il sindaco Ezio Casati -. Uno degli obiettivi a cui stanno lavorando i tecnici è la definizione e la realizzazione di un nuovo percorso di accesso senza barriere architettoniche dal lato del centro commerciale. L’intento è rendere il Parco Lago Nord ancora più bello da vivere e condividere". Gli interventi vedono fondi del Comune, del Pnrr e di Fondazione Cariplo.

La.La.