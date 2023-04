Parco delle Torri: arriva la bonifica (in ritardo di oltre 40 anni)

Con oltre 40 anni di ritardo, l’area del Parco delle Torri sarà bonificata. I carotaggi, con perforazioni a 4 metri, e gli scavi in trincea hanno evidenziato la presenza di idrocarburi e di tutti i metalli pesanti conosciuti (cromo esavalente compreso) oltre a scarti normalmente presenti in una comune discarica. Prima della riqualificazione del comprensorio, dove vivono 2mila residenti, ci sarà l’asportazione del terreno contaminato per una profondità di circa 11,5 metri: la presenza di numerosi sottoservizi interrati (linea della corrente, linee gas, luce fogne) impedisce di scendere oltre quella quota. Saranno poi stesi teli di plastica per isolare gli inquinanti e sarà infine riportato materiale pulito su cui piantumare e installare le nuove attrezzature per il rione. "È stato ammesso pubblicamente che il quartiere è stato costruito su una cava usata per estrarre argilla e successivamente come discarica - racconta l’associazione Sottocorno, guidata dal portavoce Massimiliano Corraini -. Il restyling presentato dal Comune di per sé non è un cattivo progetto: anzi, rappresenta anche un passo in avanti rispetto a quanto fatto fino a ora, ovvero il nulla". Anche la tecnica di incapsulamento del terreno inquinante "è diffusa. L’alternativa sarebbe stata spostare un quartiere intero e bonificare dopo aver abbattuto i caseggiati". Restano delusione e indignazione per i decenni passati. "Questo è il risultato di politiche passate folli, che paghiamo oggi, mirate solo a garantire lavoro a spese dell’ambiente e della salute autorizzando sversamenti di ogni genere, oltre che case di bassa qualità senza una progettazione sociale, senza vedere gli eventi nel loro complesso e gli effetti che generati nel tempo". Resta, però, anche l’amarezza per un passo in più che si doveva compiere. "Non siamo proprio convinti che un’esposizione di questo genere non abbia generato una caratterizzazione sanitaria. Sarebbe stato opportuno chiedere ad Ats un’analisi epidemiologica dettagliata, in contemporanea con l’inizio della progettazione avvenuta 15 anni fa".

Con un investimento di 2 milioni saranno piantati 120 nuovi alberi, posati giochi inclusivi, creato un campo da bocce e uno da calcetto, abbattute le barriere architettoniche e inaugurato un nuovo laghetto. "La funzione è quella di una vasca di contenimento e raccolta delle acque piovane che prima di essere immesse nella rete fognaria devono decantare per non aumentare la fase di picco al depuratore", conclude l’associazione.

Laura Lana