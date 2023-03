Parco delle stelle, dopo l’inaugurazione l’intervento bis: "Ora ci siamo"

Parco delle stelle di via Andromeda, quasi un anno dopo l’inaugurazione "dimezzata" e la slavina di polemiche che ne seguì finalmente ci siamo: nuovi giochi "inclusivi" arrivati e posati, pavimentazione antitrauma anche. L’intervento bis è in corso in questi giorni, dovrebbe concludersi a breve. È stato reso possibile da un finanziamento regionale da 30mila euro circa per l’accessibilità nei parchi e da altri 30mila euro messi a disposizione dal Comune. Sul posto, quasi ogni giorno, l’assessore ai Parchi Fabio Varisco: "Lo scorso anno si è verificato qualche cosa di obiettivamente inatteso e sgradevole. Ma stavolta ci siamo. Il parco sta venendo benissimo, sarà a breve a disposizione dei bambini".

Il parco era stato riqualificato, con sistemazione dell’area giochi e nuovi arredi, nella scorsa primavera. In maggio l’inaugurazione, e la "parziale" apertura: ma a giochi transennati. La raffica d’artiglieria contro l’amministrazione Balconi, che aveva pubblicato sul proprio sito le immagini del taglio del nastro, era partita via social: "Inaccettabile", "E lo pubblicizzate anche", "Una vergogna". L’accaduto è oggi più chiaro. Parte dei giochi riqualificati, lavori nonostante, non aveva superato l’ispezione dell’impresa incaricata delle verifiche di sicurezza. Tutto, o quasi, da rifare. Ora è il momento dell’ultimazione. Oltre al nuovo Castello sono state posate altalene, giostrine, sfere e altre strutture. Presto la nuova pavimentazione antitrauma. Nel parco decorazioni e arredi richiameranno astronomia e, appunto, stelle. L’avvio dei lavori nei giorni scorsi, le opere hanno richiesto qualche intervento a latere e modifiche viabilistiche provvisorie in alcune giornate. "L’intervento in corso - annuncia l’amministrazione via social - consiste in un insieme di opere finalizzate al rinnovamento delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma, con particolare interesse all’inclusività". M.A.