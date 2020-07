C’è un nuovo serpente nel Parco del Ticino. Si tratta del Colubro di Riccioli (il nome scientifico è Coronella Girondica), trovato per la prima volta vivo proprio in questi giorni nella zona di Somma Lombardo. Una scoperta eccezionale, secondo gli esperti, visto che negli archivi del Parco risulta solo un altro ritrovamento di questo serpente (allora fu rinvenuto un esemplare morto) risalente a oltre trent’anni fa.

Il piccolo Colubro è un rettile molto timido dalla pelle grigia o marrone-rossiccia, con macchie più scure lungo il dorso e due strisce nere ai lati della testa, che congiungono gli occhi andando a disegnare una specie di “mascherina”. Frequenta soprattutto le aree rocciose calde e secche ed evita accuratamente quelle ombreggiate e umide. Si nutre soprattutto di lucertole ed è completamente innocuo per l’uomo.

A trovarlo sono stati l’erpetologo Lorenzo Laddaga e Milo Manica, in forza al Parco del Ticino. "È la prima osservazione confermata in Lombardia, ad eccezione delle aree collinari dell’Oltrepò pavese – ha spiegato la presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa -. L’importanza della scoperta è sicuramente motivo di vanto per il nostro ente, che annovera così una nuova specie nel proprio elenco, confermandosi un grande bacino di biodiversità".

Francesco Pellegatta