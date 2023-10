Parco Adda Nord, celebrazione clou. L’amarcord sui quarant’anni di vita

L’anno del quarantennale volge al termine, è ora della celebrazione-clou. Si terrà venerdì prossimo, fra Crespi d’Adda e la sede dell’ente a Villa Gina di Trezzo sull’Adda, la giornata ufficiale di festeggiamento dei 40 anni del Parco Adda Nord. Istituito, come ormai si sa, nel 1983 ai sensi della legge regionale sulle aree protette. In programma una giornata amarcord non senza uno sguardo al futuro: in programma una tavola rotonda a tema ambientale, l’inaugurazione dell’Isola della biodiversità ai piedi di Villa Gina e l’intervento di personaggi che, nei decenni, hanno contribuito in modo sostanziale all’attività dell’ente di tutela. I 40 anni del parco fluviale sono stati onorati con un lungo calendario di eventi. L’ultimo, proprio nelle scorse settimane, la presentazione a Calolziocorte di uno studio su Leonardo e l’Adda a cura dello storico Luca Tomio. Venerdì l’ultima giornata. Si partirà alle 10.30 all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda con la tavola rotonda "Oltre la conservazione, quale ruolo dei Parchi regionali nella transizione ecologica", alla presenza della presidente del Parco Francesca Rota (nella foto), del presidente di Federparchi Luca Santini, di Gianluca Comazzi assessore a Territorio e Sistemi Verdi, del presidente di Legambiente Barbara Meggetto e di Marzio Marzorati, coordinatore di Federparchi Lombardia. Modererà i lavori Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura del Parco Adda Nord. Alle 15 trasferimento a Villa Gina dove sarà inaugurata l’Isola della Biodiversità. Dopo l’intervento dello storico Tomio vi sarà spazio per ricordi e interventi dei "padri fondatori" dell’ente. M.A.