Milano, 30 luglio 2018 - Il Consiglio internazionale di coordinamento del programma Unesco Mab, Man and biosphere programme, nel corso della della 30esima sessione che si è svolta il 27 luglio in Indonesia, ha approvato l'ampliamento della riserva 'Ticino Val Grande Verbano', con oltre 200 Comuni tra Piemonte e Lombardia. Quest'ultima ne vede coinvolti 65 per un territorio che raggiunge complessivamente i 332mila ettari di estensione, di cui oltre 55mila in territorio lombardo.

Decisa anche la nascita della Riserva 'Valle Camonica-Alto Sebino' composta da 45 Comuni e 130mila ettari. Lo hanno illustrato oggi, a Palazzo Pirelli, gli assessori regionali della Lombardia all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi e all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. "Far parte del Mab - si legge in una nota della Regione - significa essere parte di un circuito mondiale di luoghi di grande pregio, esempio di sviluppo sostenibile e di rapporto equilibrato tra uomo e biosfera"