Parcheggi selvaggi a Pieve Emanuele: Garage inaccessibili causa Lavori

Emergenza parcheggi. Da due anni, a causa dei lavori nei parcheggi dei palazzi di via dei Pini, 900 famiglie sono costrette a lasciare le auto per strada in una via già congestionata. La polizia locale a giorni alterni è tollerante, in altri effettua raffiche di multe. I lavori in corso nei palazzi sono relativi al 110% e sono bloccati per problemi burocratici. I residenti chiedono di sospendere le contravvenzioni per lavaggio strade essendo costretti a parcheggiare ovunque anche lungo la Provinciale. Nella lunga via dei palazzoni, che un tempo furono degli enti previdenziali e assistenziali, sorgono cinque condomini dove vivono in ognuno 350 famiglie. Inoltre c’è anche un residence da 2.000 appartamenti. Un quartiere dove risiedono circa seimila persone soffre a causa dell’emergenza parcheggio. Infatti i civici 4-6-7 hanno i garage chiusi da circa due anni e questo vuol dire che alcune centinaia di auto che prima venivano parcheggiate sotto i palazzoni ora vengono lasciate in strada. Due anni di auto sui marciapiedi, in doppia fila, sulle strisce e addirittura parcheggiate sulla rotatoria della Provinciale Vigentina.

Precisamente sullo svincolo che consente per chi esce da Pieve di immettersi sulla SP 28. "È una situazione difficile, una vera e propria emergenza - spiega Massimo Bruno, residenti nella via -. Non sappiamo dove mettere le auto e soprattutto quando si torna a casa la sera dal lavoro tutti i posti regolari sono già occupati e quindi in molti siamo costretti a lasciare le nostre macchine in divieto di sosta. Ovviamente tornando tardi la sera o di notte al mattino, se usciamo di casa dopo le 8, il rischio di trovare la multa sul parabrezza è più che concreto. Non è giusto perché viviamo una situazione di disagio conosciuta e nota sia all’amministrazione comunale che alla polizia locale. Non dico che debbano sospendere le sanzioni per il lavaggio della strada, ma almeno che operino una strategia unica perché per settimane non passano a fare alcuna contravvenzione poi all’improvviso arrivano". Al comando della polizia locale sono costretti a elevare le sanzioni perché ci sono palesi violazioni del codice della strada. Sia per il comando della polizia locale che per l’amministrazione comunale quella in atto non è un’emergenza come quando c’è stato il Covid.

Allora molti comuni sospesero le sanzioni perché la gente era costretta a rimanere a casa. In particolare vennero sospese quelle per il lavaggio strada.

Massimiliano Saggese