Parabiago, guasto elettrico: fuori migliaia di studenti delle superiori

Parabiago, 20 novembre 2023 – Mattinata complicata per gli istituti superiori di Parabiago. Un guasto elettrico, l’ennesimo in queste settimane, ha impedito l’entrata agli studenti dell’Itet Maggiolini e del Liceo Cavalleri.

Gli studenti dell'istituto tecnico sono rimasti per un'ora fuori dalla scuola in attesa di notizie, mentre quelli del liceo sono ritornati a casa. Al liceo sul registro elettronico è comparso questo avviso: “Causa guasto elettrico si verifica il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento con conseguente mancanza di visibilità. Le lezioni sono sospese”.

Al Maggiolini dopo le 9 è stata ripristinata l'energia elettrica e gli studenti sono stati fatti rientrare in aule gelide ed hanno quindi iniziato a protestare per le condizioni all'interno della scuola". Una protesta che potrebbe proseguire nelle prossime ore impedendo il regolare svolgimento delle lezioni. Lunedì scorso medesima situazione, questa volta ribaltata: studenti del Maggiolini fuori da scuola mentre quelli del liceo sono entrati sempre per problemi legati ai blackout. Nell’anno scolastico 2022-23 si sono verificati almeno cinque black out. Quest’anno è già la seconda volta che le scuole superiori di Parabiago, Cavalleri e Maggiolini, rimangono senza luce e al freddo