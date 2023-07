Prende la figlia sotto casa della ex, la fuga in taxi e l’aggressione: denunciato papà 33enne

Il blitz sotto casa della ex per prendere la figlia. La corsa in taxi senza una meta precisa. L’aggressione al conducente e la fuga a piedi. L’intervento della polizia e la denuncia. Sono i frame della rocambolesca sequenza andata in scena lunedì scorso in zona Monumentale. La storia inizia poco dopo le 18, quando, secondo quanto ricostruito dal Giorno, un trentatreenne italiano si presenta all’improvviso davanti allo stabile dove l’ex compagna vive con la loro bambina di 3 anni. In quel momento, la piccola è insieme al nonno materno, che è andato a prenderla all’asilo e l’ha riaccompagnata a casa, per restare con lei fino al ritorno dal lavoro della madre.

I due sono davanti al portone d’ingresso del palazzo, in zona Farini, quando si materializza il trentatreenne: il fatto che sia lì proprio nel momento in cui nonno e nipote stanno rincasando lascia pensare che li stesse aspettando, ben conoscendo gli orari della scuola della figlia. L’uomo riesce ad attirare l’attenzione della bambina, che si allontana dal nonno e raggiunge il papà: il trentatreenne la prende in braccio e si allontana di corsa. È in quel momento che entra in scena il taxi: il conducente nota un uomo con pantaloncini e t-shirt verde fluo, alto circa 1,80 metri, che si avvicina alla macchina e prova ad aprire la portiera posteriore destra. Il tassista si accorge della presenza della bambina e sblocca il meccanismo di chiusura centralizzata per far salire padre e figlia: "Una volta a bordo – racconta nella denuncia presentata qualche ora dopo in Questura – iniziava a darmi delle indicazioni di dove dirigermi confuse e senza senso, cambiando svariate volte la destinazione".

Prima Bruzzano, poi Rozzano, Gratosoglio e ancora Rozzano. "A quel punto – prosegue la ricostruzione – riferivo al soggetto che se la cosa fosse continuata lo avrei fatto scendere, poiché mi stava facendo perdere tempo". L’uomo reagisce in malo modo: "Adesso ti faccio vedere io, ti rubo la macchina e ti lascio qui per strada". Il tassista segnala il pericolo alla centrale operativa, ma il passeggero inizia a colpirlo alla nuca: "È già tanto che non ti sparo alle gambe". La macchina si ferma davanti al Monumentale: il conducente scende, seguito dal trentatreenne, che poi però risale subito e si mette a frugare in cerca di qualcosa. Sono attimi concitati: l’uomo, con la piccola in braccio, prova a fermare un’altra macchina, ma la donna alla guida accelera e si allontana; dalla cintola dei pantaloni spunta qualcosa che potrebbe far pensare a una pistola, ma in realtà è disarmato.

Intanto si è messa già in moto la macchina del pronto intervento: gli agenti di Volanti e Nibbio cominciano a perlustrare la zona a caccia dell’uomo. E negli stessi minuti la mamma della bambina, informata da suo padre, si sta recando in via Fatebenefratelli per sporgere denuncia: di passaggio in piazzale Baiamonti, vede l’ex con la figlia e avvisa subito due poliziotti di pattuglia. La bambina, sotto choc per l’accaduto, torna finalmente tra le braccia della madre. E l’uomo viene denunciato per insolvenza fraudolenta (non ha pagato la corsa), minacce e percosse al conducente.