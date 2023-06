Cinisello Balsamo, Paolo Talloncini è scomparso dal 5 giugno col suo cane Charlie

Cinisello Balsamo (Milano) – Sono giorni di apprensione al quartiere Bellaria di Cinisello Balsamo, dove da lunedì 5 giugno Paolo Talloncini ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, 46 anni, era atteso sul posto di lavoro ma non è mai arrivato.

Talloncini si è allontanato con il suo cagnolino bianco e marrone di nome Charli, che ha il microchip. L’uomo ha 46 anni, è alto 1.75 metri, pesa 80 chili, è rasato e ha gli occhi castani. Non si sa come fosse vestito al momento della scomparsa, non ha con sé né bancomat e né cellulare.

È un grande fumatore. Può essere utile rintracciare anche il suo cane. Chiunque lo vedesse può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure mettersi in contatto con l’associazione Penelope Lombardia, che ha diffuso la notizia, al numero 380/7814931.