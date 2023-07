Pantaleo (Pd): Parco Martesana Più sicurezza

Il consigliere comunale del Pd Rosario Pantaleo ha scritto una lettera al prefetto Renato Saccone per chiedere un intervento del numero uno di Palazzo Diotti "per sensibilizzare chi investito dal compito istituzionale di salvaguardia della sicurezza e del rispetto delle regole del vivere civile nell’ambito dell’area del Parco della Martesana". Come già descritto dal Giorno, infatti, nell’area verde, durante i weekend, persone di origine latino-americana, per lo più peruviani, utilizzano il Parco Martesana come – parole di Pantaleo – "una sorta di loro “feudo’’ in cui mettere in campo pratiche di mancanza di rispetto delle regole del vivere civile (musica ad alto volume fino a notte fonda e schiamazzi di varia natura)".

M.Min.