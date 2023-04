Panino al bullone alla scuola elementare Dante: solo 750 euro di multa

Verrà applicata la "penale massima" per il panino con bullone. Che però, sulla carta, ammonta a 750 euro di multa per il fornitore del pane. Anche se Milano Ristorazione e Comune non escludono - oltre alla sanzione prevista dal contratto, già deliberata - altre azioni legali o provvedimenti. Per la gravità di quanto successo il 15 marzo, quando un bambino di quinta elementare della scuola Dante ha addentato il panino, fermandosi appena in tempo. E per il danno all'immagine subito.

La commissione

Venerdì mattina c’è stata la doppia commissione comunale educazione-società partecipate, con la ricostruzione di quanto successo e gli sviluppi. L'ultimo passaggio il 20 aprile, con la riunione del Cda di Milano Ristorazione e la conferma di voler procedere con la penale e di inserire interblocchi di verifica in tutto il processo, non solo per rilevare i metalli, ma altre criticità. Anche la perizia del fornitore ha evidenziato la mancanza di una vite (della stessa tipologia di quella ritrovata nell'impasto del panino) sotto la cappa di aspirazione delle polveri.

L’assessore

"Non abbiamo ancora tirato una riga, il caso non è chiuso - sottolinea la vicesindaco e assessore all'Educazione Anna Scavuzzo - ma è chiara l'origine della non conformità di un corpo estraneo. E' stato un caso eccezionale, ma che ha illuminato una filiera che ha bisogno certamente di essere migliorata. Un caso che non deve trasformarsi in errore statistico".

Cda

Dopo le dimissioni del presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo, verrà nominato un presidente ad interim tra i due consiglieri oggi in Cda e si aprirà un nuovo bando per consigliere di amministrazione per ricomporre la terna prevista. "La procedura verrà espletata nel giro di pochi giorni per garantire continuità", ribadisce Scavuzzo.