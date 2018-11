Milano, 10 novembre 2018 - Seconda edizione de “I Maestri del Panettone”, la festa del panettone artigianale che si svolge il 24 e il 25 novembre alle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”. Da ogni parte d’Italia saranno presenti 25 artigiani lievitisti per proporre 100 variazioni del dolce simbolo delle festività natalizie. Il pubblico potrà assaggiare e acquistare il prodotto a prezzi calmierati.

In programma incontri e masterclass con degustazioni a tema per imparare a riconoscere i panettoni artigianali autentici, laboratori, lezioni, assaggi gratuiti. Anche quest’anno verrà infatti allestita “La Fabbrica del Panettone”: un laboratorio di pasticceria per scoprire i segreti della preparazione, dal rinfresco del lievito al primo impasto, dal secondo impasto alla formatura negli stampi di carta, per finire con la cottura e il raffreddamento. Novità di questa seconda edizione, l’Happy Hour con il panettone salato. Uno spazio anche per ai bimbi che nel pomeriggio di sabato 24 potranno divertirsi in compagnia di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo,

Dove: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – Le Cavallerizze - via Olona 6, Milano (MM2 Sant’Ambrogio)

Orari: sabato 24 novembre dalle 10 alle 19.30 e domenica 25 novembre dalle 10 alle 18

Ingresso: €5 biglietto giornaliero. GRATUITO: over 70, bambini sotto i 12 anni. Abbonati e clienti Trenord 2 ingressi giornalieri al prezzo di 1.

Il biglietto consente l’accesso gratuito a tutte le attività e laboratori in programma.

Masterclass ad accesso libero previo acquisto del biglietto d’ingresso.

www.imaestridelpanettone.com