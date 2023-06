Milano, i vandali colpiscono ancora: è il nono raid alle panchine del Rubattino

MIlano, 29 giugno 2023 – Nono raid vandalico questa notte alle panchine di viale Maria Grazia Cutuli al quartiere Rubattino. Record di imbrattamenti, evidentemente mirati, alla seduta inclusiva contro l’omobitransfobia dipinta con i colori dell'arcobaleno e a quella gialla dedicata a Giulio Regeni, dottorando all'Università di Cambridge torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Ennesimi attacchi a poche ore dal flash mob in difesa delle installazioni, programmato per stasera alle 19.

Gli atti vandalici sono cominciati un mese e mezzo fa, quando qualcuno ha rimosso i teli protettivi della panchina inclusiva appena dipinta da un gruppo di cittadini della zona insieme a ViviRubattino e al Municipio 3, esponendo la vernice ancora fresca alle piogge.

Un’incursione rimasta anonima, ancora prima dell'inaugurazione che è stata lo scorso 20 maggio. La panchina è stata ridipinta ma poi è stata presa di mira ancora e ancora (e sempre rimessa in sesto dalle associazioni), insieme a quella per Regeni e a un'altra dedicata alle donne iraniane. Nove raid in tutto.

L'ultimo questa notte, a poche ore dal flash mob “Amore” organizzato proprio alla panchina arcobaleno inclusiva “per una società libera e aperta dove ognuno possa trovare il suo posto”. Ma l'appuntamento resta: gli abitanti si ritroveranno alle 19 in viale Maria Grazia Cutuli e intanto un gruppetto sta già ridipingendo le sedute. Unite, le associazioni ViviRubattino e Mamme Rubattino, in collaborazione con il Comune di Milano e il Municipio 3. Ad animare il momento ci sarà Checcoro, il coro Lgbt di Milano. Tutti sono invitati, “La panchina vi aspetta per un pensiero, un abbraccio o un bacio”.