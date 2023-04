Panchina blu e ballo per celebrare la giornata dell’autismo

Il centro diurno per disabili L’airone ha celebrato un momento dedicato alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, inaugurando una panchina blu, il colore che ricorda questa giornata. Poi i ragazzi di Ugualmente Artisti hanno ballato con Patrizia Cribriori su basi di musica coinvolgenti e allegre. Presenti il sindaco Pierluigi Costanzo, l’assessore alle politiche sociali Margherita Mazzuoccolo, il presidente del consiglio Paolo Festa e la consigliera regionale Lisa Noja. "Il tema dell’inclusione per noi è al primo posto. La sinergia che si sta creando tra le associazioni locali è incredibile, si respira un’aria bella e solidale, allegra e preziosa. Quello che sta succedendo è fantastico", commenta il sindaco Pierluigi Costanzo. Un ringraziamento speciale per l’evento è andato a Valentina Annino dell’ufficio sociale e al responsabile Paolo Nettis, a Francesco Gatti, al Melograno, a Concetta Cusano con il Nuovo Cerp, al gruppo Uno spazio per noi. Il Cdd è un servizio semi-residenziale socio-sanitario a regime diurno, con funzioni educative, assistenziali e riabilitative, rivolto a persone disabili gravi, con disturbi nell’area della comunicazione e dell’interazione sociale. A Pieve l’esperienza nel settore ha quasi quarant’anni. Massimiliano Saggese