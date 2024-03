"Pallacanestro Brescia cade a Sassari in una gara vibrante: sconfitta dura ma con segnali positivi"

La Pallacanestro Brescia cade a Sassari al termine di una gara vibrante, e lo fa con la prestazione tuttavia più convincente dal ko con Napoli in Coppa Italia. Perché in terra sarda succede di tutto, con la squadra di Magro che sciupa un discreto vantaggio, giocando il finale senza Petrucelli e Della Valle, espulsi entrambi per comportamenti antisportivi (eccessiva la decisione nel caso del capitano). E così nella volata finale Jefferson riporta la Dinamo avanti di uno con tre tiri liberi mandando in delirio il PalaSerradimigni (parziale di 11-0). E qui diventa devastante lo 0/2 dalla lunetta di Akele, che prima si prende la lunetta con un coraggioso uno contro uno, poi trema dalla linea della carità e quindi spende fallo, già in bonus, a rimbalzo offensivo sullo stesso Jefferson. Cj Massinburg però trova la clamorosa tripla del pareggio all’ingresso dell’ultimo minuto di gioco, mentre Diop manca il ko sulla sirena. In overtime il roster ridotto di Magro si fa sentire, Tyree trova una schiacciata da fantascienza a due mani in faccia a Christon, Jefferson piazza la tripla, e per Brescia arriva una sconfitta dura, velenosa, nervosa, ma anche foriera di alcune buon e indicazioni complessive. La capolista vacilla, ma non molla. Alessandro Luigi Maggi