Palazzo Trivulzio polo culturale Via al progetto bistrot letterario

di Monica Autunno

MELZO

Bando pubblicato e in scadenza a metà luglio: gestore qualificato cercasi, presto a Palazzo Trivulzio il bar bistrot “letterario” ciliegina sulla torta del restauro, "qui sarà l’hub delle attività culturali della città". È solo uno dei bandi di giugno che riguardano alcune opere o attività strategiche melzesi: è in lista d’attesa l’avviso per la gestione dei sospirati posti auto sotterranei in piazza Risorgimento, ed è atteso a breve il bando per la gestione pluriennale della piscina di via Buozzi. Torniamo a Palazzo Trivulzio e al progetto del bistrot, inserito dalla prima ora nel piano per il restauro dell’edificio cuore della città, svoltosi su facciate e su una parte importante degli interni negli anni scorsi. Un progetto che ha avuto un iter lungo e non privo di intoppi o ostacoli, oltre ad aver subito, come molti altri, inevitabili ritardi causa pandemia.

Obiettivo: riordino degli spazi, accessibilità, "ricucitura" di spazi, restituzione di smalto e fascino originale a locali interni ma anche esterni: il cortile interno della dimora, rimesso a nuovo, è già in questi giorni una delle ‘piazze’ sotto le stelle dove si tengono le manifestazioni di Melzo Estate. Il progetto del bar bistrot è rimasto a lungo al palo. Ora prende le mosse dal bando di gara, pubblicato nei giorni scorsi: inizio offerte il 12 giugno, chiusura il 13 luglio. La struttura sarà aperta al pianterreno del palazzo, cui si accede, oggi, dal nuovo ingresso laterale. "Gli spazi sono pronti – spiega Lino Ladini, assessore ai Lavori pubblici del Comune – e c’è un progetto di massima. A chi si aggiudicherà la gestione quindicennale, noi pensiamo e speriamo un gestore qualificato, sarà comunque lasciato ampio margine di manovra o iniziativa". Non un semplice bar, "ma un bar bistrot dal cuore letterario e culturale, aperto alla città, che diventi un punto di ritrovo. Attualmente il palazzo non ospita nulla di analogo se non il piccolo punto bar nel foyer del teatro, siamo convinti che questa realizzazione darà un respiro diverso, un valore aggiunto".

Altri due bandi chiave, si diceva, in dirittura. Entrambi attesi. Quello per la gestione dei parcheggi a pagamento e in particolare del “silos dei sospiri” di piazza Risorgimento, chiuso da anni e teatro nell’ultimo anno di delicate opere “anti allagamento” e di risanamento strutturale. E poi la piscina: dopo le tribolazioni del Covid, e dopo un anno di affidamento provvisorio, si andrà ad affidare una gestione pluriennale.