Milano, 19 dicembre 2019 - Derby a CityLife. Da una parte la compagnia assicurativa italiana Generali, dall’altra quella tedesca Allianz, entrambe con un grattacielo che svetta al centro del nuovo quartiere. Il motivo del contendere? L’ex Padiglione 3 della vecchia Fiera, meglio noto come “Palazzo delle Scintille”. Alla fine l’ha spuntata Generali, ma solo dopo un’asta milionaria. Dall’iniziale base di 14,2 milioni di euro si è arrivati al prezzo finale di 30,1 milioni di euro. Più del doppio. Ci sono voluti 52 rilanci per sancire il vincitore, o meglio l’acquirente dello storico immobile.

Storico , sì, perché l’edificio è considerato il primo Palazzo dello Sport di Milano, è stato costruito nel 1923 su disegno dell’architetto Paolo Vietti Violi, nel 1946 ha ospitato la prima stagione estiva della Scala (quando il teatro era inutilizzabile perché danneggiato dalle bombe durante la Seconda Guerra Mondiale) e poi è stato usato come padiglione espositivo della Fiera Campionaria. Il Comune , proprietario del Palazzo delle Scintille, nel 2017 ha fatto restaurare l’edificio per metterne in risalto le facciate e gli elementi decorativi in tardo gusto “Art Nouveau’’ e dopo ha deciso di metterlo all’asta (all’incanto), seguendo gli esempi delle aste milionarie per il Pirellino e per lo spazio in Galleria Vittorio Emanuele assegnato ad Armani. Ne è valsa la pena anche questa volta, la terza nel giro di pochi mesi.

Il derby Generali-Allianz, infatti, ha rimpinguato le casse di Palazzo Marino, per la gioia dell’assessore al Bilancio Roberto Tasca: "Siamo molto soddisfatti per il risultato dell’asta. Stiamo parlando di un bellissimo palazzo recentemente ristrutturato e sottoposto a vincoli di tutela storica, che dovrà ospitare eventi. L’obiettivo non è solo la valorizzazione economica del bene, ma la sua restituzione alla città attraverso funzioni pubbliche che verranno svolte dall’acquirente". La sfida all’ultimo euro tra le due società assicurative si è svolta ieri mattina negli uffici comunali del Demanio in via Larga. Solo Generali e Allianz hanno presentato offerte superiori alla base d’asta di 14.235.000 euro, per la precisione la prima ha indicato come prima offerta 15 milioni e la seconda 14.236.000 (un euro in più della base d’asta). Il match iniziato alle 10.47 si è concluso dopo una mezz’oretta di rilanci. Alla fine sono stati 52, mai inferiori ai 200 mila euro, come da regolamento. Il penultimo rilancio, da parte di Allianz, è stato di 29,9 milioni di euro, l’ultimo, quello di Generali, ha fissato il prezzo a 30,1 milioni di euro. Asta conclusa con applauso finale.

Il Palazzo delle Scintille ha spazi molto ampi, in totale 20 mila metri quadrati divisi su quattro livelli. Il pian terreno, in particolare, con i suoi 8.500 mq, si può prestare a vari tipi di eventi, dalle partite di tennis alle mostre culturali fino alle feste private. Sport, cultura, musica. Ma l’immobile comprende anche un piano interrato di 4.500 mq, un ballatoio del primo piano di altri 4.500 mq e un ballatoio del secondo piano di 2.500 mq. Grandi spazi a pochi passi dalle tre torri di CityLife.