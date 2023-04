Palazzo Marino: sì a 5 comunità energetiche

Cinque progetti per altrettante Comunità energetiche rinnovabili solidali (CERS) da far nascere nei quartieri Bovisa, Città Studi, Ghisolfa, Chiaravalle e nell’area di NiguardaAfforiDergano. Con questi progetti, il Comune aderisce all’avviso pubblico “Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali”, aperto dalla Regione con l’obiettivo di individuare i comuni interessati a realizzare una o più CER nel proprio territorio. Se dichiarati ammissibili, i progetti potranno poi accedere alle misure di supporto finanziario regionale. Il Comune ha deciso di aderire a questi progetti (presentati rispettivamente da Politecnico, Associazione “Verso la CER della Ghisolfa” con la dirigenza scolastica dell’ICS Rinnovata Pizzigoni, Associazione “Terzo paesaggio” e Cooperativa Abitare) affinché la produzione di energia eccedente e gli incentivi correlati vengano destinati ad ampliare l’offerta di servizi di carattere solidale.