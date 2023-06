Palazzo Marino, dopo la protesta dei dipendenti per il “diritto al pasto” spunta un tesoretto di 2,5 milioni

La protesta dei dipendenti di Palazzo Marino per il "diritto al pasto" ha dato i suoi primi frutti, sotto forma di un tesoretto di 2,5 milioni di euro ricavato per migliorare le condizioni e dell’introduzione del ticket elettronico da 7 euro. Sono le proposte messe sul tavolo dal Comune durante un incontro con i sindacati, per tentare di ricucire dopo la rottura sfociata lo scorso 25 maggio in una inedita protesta che ha usato anche l’arma dell’ironia con frasi sui cartelli come "L’insostenibile leggerezza di un pasto" oppure "Sala, aggiungi un posto a tavola".

L’oggetto del contendere è il nuovo bando sulla pausa pranzo per i circa 13.700 dipendenti comunali, con condizioni che i sindacati hanno respinto in quanto farebbero venire meno "il diritto a un pasto dignitoso". Terminata la protesta, si è aperto un dialogo. All’ultimo incontro hanno partecipato, oltre ai sindacati, i dirigenti comunali e la “parte politica“, cioè gli assessori Conte, Cappello e Romani. "Ci è stato evidenziato – ha riferito Giovanni Molisse, segretario della Fp-Cgil Comune di Milano – che ci sono a disposizione circa 7,5 milioni di euro, a fronte dei 5 attuali, per il 2023 e pluriennale 2024-2025. Con questo stanziamento hanno intenzione di fare una gara che garantisce il ticket elettronico di 7 euro per tutti ma esclusivamente sulla presenza in servizio, spendibile in giornata e quindi non cumulabile".

La non cumulabilità è uno dei punti contestati dai sindacati, così come la questione dei ticket cartacei consegnati attualmente ad alcuni dipendenti che "nessun bar o ristorante accetta". Fra gli impegni presi dal Comune convenzioni con i locali, l’apertura di un bar nella sede in via Durando e "lo studio di fattibilità per aprire una mensa interna in altre sedi". Impegni verbali e, siccome “verba volant“, i sindacati hanno chiesto una proposta scritta per poter fare una "valutazione complessiva".