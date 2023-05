"Palazzo Citterio, il cantiere apre l’11 maggio"

"Voglio dare impulso a questo progetto". A dirlo è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano parlando di Palazzo Citterio, futura sede di Brera Modern, la cui apertura è stata annunciata e rinviata più volte. "Stamattina (ieri per chi legge, ndr) con il sindaco Sala sono stato a Palazzo Citterio - ha raccontato il ministro a margine della presentazione della grande mostra organizzata per i 150 anni dalla morte del Manzoni - perché si sta concludendo un importante progetto che di fatto raddoppia lo spazio espositivo della Pinacoteca Brera. Se ne parlava da tanti anni". In questa telenovela infinita, un momento di svolta: "L’11 maggio - ha annunciato Sangiuliano - si apre il cantiere, io nei giorni immediatamente successivi sarò qui e verrò una volta al mese a controllare l’avanzamento dei lavori, anche se non sono un ingegnere né un architetto. Verrò continuamente a verificare i lavori, e il sindaco mi ha detto che verrà insieme a me".

Quella della nuova destinazione del palazzo costruito nel 1764 è una lunga storia, iniziata con Franco Russoli nel 1972, quando venne acquistato dallo Stato per ampliare gli spazi a disposizione della Pinacoteca di Brera. Partiti i lavori di restauro, sembrava dovesse essere pronto per la consegna nel 2017. Nell’aprile 2018 il palazzo era stato aperto per tre giorni dalla soprintendenza, ma poi delle infiltrazioni solo pochi mesi dopo avevano portato al ritiro della consegna provvisoria, avvenuta nel maggio 2018. A marzo 2019, finalmente, la consegna. Una volta entrato nel palazzo, Bradburne aveva però notato che a suo avviso il restauro era stato fatto senza pensare alla funzione museale. A fine 2020 i Comitati tecnico scientifici coinvolti dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio hanno dato parere positivo al progetto di allestimento delle collezioni moderne e alla costruzione della nuova scala presentati dal direttore di Brera James Bradburne e dal suo team. Ci sono state ancora modifiche, dicono dall’ufficio stampa della Pinacoteca "sul progetto della Scala e l’ingresso avverrà da via Brera 14". St.Con.