Palazzetto, lavori assegnati Il sindaco: opera strategica In ottobre la prima pietra

di Monica Guerci

Via libera ai lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale di Cesate: in via Dante è in arrivo il nuovo palasport, i lavori per la realizzazione della struttura sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa Energy System srl di Varese. "Si tratta di un’opera considerevole e strategica per Cesate sotto diversi punti di vista, sarà l’occasione per valorizzare questo luogo così importante per la comunità", spiega il sindaco Roberto Vumbaca, ex cestista, insegnante di liceo, che vede nello sport "un importantissimo strumento educativo e sociale".

Al centro sportivo di Cesate sarà realizzato un palazzetto tra i più innovativi, "avrà una elevata efficienza energetica – sottolinea il primo cittadino –, sarà probabilmente il primo in Lombardia in classe A2, annessa ci sarà una sala polifunzionale, utile anche per ospitare conferenze". La struttura sorgerà al posto della vecchia fatiscente palestra sul retro del campo sportivo, già demolita. "Un progetto a cui credo molto, dopo due anni di lavoro costante, dopo aver bussato in Regione a tutte le porte di tecnici e dirigenti per mettere a punto l’iter necessario, siamo alla linea di partenza: la gara è stata aggiudicata, metà dei finanziamenti regionali è arrivata, la burocrazia va lenta si sa ma in ottobre contiamo di posare la prima pietra" aggiunge il sindaco. Al costo dell’opera di 3 milioni di euro, metà dei quali finanziati da Regione Lombardia, l’amministrazione comunale aggiungerà altri 1,5 milioni andando così a sostenere l’intera riqualificazione. La firma a Palazzo Pirelli nel 2022 nell’ambito dell’Accordo locale semplificato "è un esempio di concreta collaborazione tra Regione ed enti locali" dice Vumbaca.

Il nuovo palazzetto, atteso da tempo, avrà una rilevanza sovracomunale. Nella nuova struttura sarà possibile praticare attività multidisciplinari come pallavolo, basket, attività aerobiche, fitness, arti marziali, ginnastica a corpo libero, ma anche attività culturali, ludiche e ricreative. "Sarà un centro di ritrovo e di aggregazione sociale – conclude il sindaco –. Riferimento non solo per i giovani ma anche per tutta la collettività e il territorio. Per la sua ubicazione, sarà una vera ‘Porta del Parco delle Groane’, un luogo di socialità che unisce sport e natura dove spesso troviamo invece situazioni di degrado".