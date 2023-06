Palazzetto dello sport: è scontro

I mal di pancia che provoca il palazzetto dello sport non placano lo scontro tra Amministrazione comunale e opposizione nonostante l’ultimo consiglio durante il quale la squadra che governa ha votato una mozione presentata dall’opposizione di FdI. E mentre la lite divampa il palazzetto dello sport, ormai quasi finito, resta al palo. L’ennesima incompiuta del Sud Milano per la quale nessuno paga. Per ora. "La mozione presentata da Fratelli d’Italia e votata all’unanimità non esautora la Giunta. Infatti chiedeva la convocazione della Commissione Sport e un confronto con tutta la maggioranza rispetto alle linee guida da utilizzare per il Palazzetto - spiegano dal Comune -. Pozzoli (presentatore della mozione) ha parlato di pieni poteri in Consiglio, ma alla domanda su cosa intendesse per "pieni poteri" ha richiamato in causa la Convocazione della Commissione, i compiti e le linee guida.

Nulla di più di quanto non sia già presente nel Regolamento. La Giunta continua a lavorare nei poteri che le spettano, però l’aspetto da rimarcare è il seguente: la maggioranza ha offerto l’opportunità alle opposizioni di collaborare, ritenendo utile e proficuo il contributo di ciascuno alla finalizzazione di un’opera così imponente quale è il Palazzetto. Per l’assessore Alessandro Virgilio: "È importante ricordare che le Amministrazioni Fusco-Nucera e poi Nucera-Fusco, di cui ha fatto buona parte il firmatario della mozione, consigliere Pozzoli, in ben dodici anni non hanno portato a termine l’opera che avrebbe dovuto fare, a loro avviso, grande Opera. I lavori del Palazzetto sono stati interrotti nel gennaio 2020, quando a governare Opera era il centrodestra. Il cantiere è rimasto fermo per due anni, prima dell’insediamento della giunta di centrosinistra guidata da Barbara Barbieri (nella foto)". Mas.Sag.