Milano, 23 febbraio 2019 - Obietivo continuità, obiettivo Milano. Il Palalido rinasce, lentamente, dalle ceneri di una decennale crisi che si è protratta tra assessorati distratti e aziende fallite. È servito l’arrivo di un imprenditore illuminato (ed ex pallavolista) come Lucio Fusaro per smuovere le sabbie mobili nelle quali si era affossato il dromedario dormiente di Piazza Stuparich.

Per ora la sua Revivre Axopower si è impossessata soltanto della tensostruttura e della nuova sala pesi sistemata presso il Lido; l’obiettivo a lungo raggio, però, è far rivivere tutto lo spazio storico, tra Lido e Palalido, tra uffici e gare ufficiali all’Allianz Cloud: «Siamo stati nomadi in questi anni ospitati dai palazzetti di Desio, Castellanza e Busto Arsizio – le parole del presidente Lucio Fusaro a Radio Marconi - ma casa nostra è sempre stata Milano». La sfida interna del prossimo 3 marzo contro Trentino, però, si giocherà ancora a Busto Arsizio: «Ma con il prossimo anno certamente giocheremo nella nuova Allianz Cloud - ha precisato ancora Fusaro - siamo in attesa del PalaLido ma intanto abbiamo messo a posto la tensostruttura e gli uffici che saranno il nucleo della nostra società. I prossimi step sono quelli di completare l’iter di lavori rimettendo a posto gli uffici, per creare un polo che prenderà il nome di “Powervolley Academy, Sport e Work”, in modo tale che, mentre si alleneranno nella tensostruttura i campioni della prima squadra e i ragazzi delle giovanili, negli uffici avvieremo progetti di alternanza scuola – lavoro per creare percorsi di stage professionali per i giovani con il coinvolgimento tra le aziende partner di Powervolley per far sì che lo sport possa essere davvero al servizio della comunità». Un progetto ambizioso, che come sempre si deve scontrare però con la nuda verità dei fatti. La fine dei lavori è prevista entro marzo, ma passando di fianco alla struttura si vedono ancora tante impalcature e grossi sacchi di cemento.

La Sicrea, l’azienda che attualmente ha il compito di concludere i lavori, ne è stata incaricata dal giudice solo di recente avendo preso in mano la situazione lasciata dalla precedente azienda, la cooperativa veneta Kostruttiva, che a marzo 2018 aveva lasciato perché in stato pre-fallimentare. Il Comune, tramite l’assessore allo sport Roberta Guaineri, sta monitorando in prima persona l’avanzamento dei lavori: ad aprile ci saranno i collaudi, poi mancheranno solo le autorizzazioni «che solleciteremo in breve tempo» fanno sapere dall’assessorato. Il controllo della struttura sarà sempre in mano a Milanosport, che gestirà il palinsesto degli eventi e affitterà alla Powervolley gli spazi. Affitto pagato in parte cash e in parte a scomputo dei lavori di riqualificazione.