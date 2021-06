Paderno Dugnano (Milano), 11 giugno 2021 – Poteva finire male la bravata di una ragazza di 14 anni, che è stata salvata dai carabinieri dopo aver brindato con un’amica con una bottiglia di Campari. L’adolescente è stata trovata svenuta su una panchina del parco cittadino di via Toti: per fortuna alcuni passanti hanno fatto scattare l’allarme e la giovane è stata soccorsa. L’episodio si è verificato ieri, giovedì 10 giugno, verso le 22,30.

I militari sono intervenuti sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni passanti, che avevano raccontato di una ragazza priva di sensi, distesa sulla panchina dell’area verde. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la 14enne insieme a una sua compagna, di un anno più grande, nel tardo pomeriggio aveva acquistato una bottiglia di Campari in un esercizio commerciale della città. La sera, poi, le due sono uscite, portando con loro l’alcolico. La bottiglia sarebbe stata quasi finita dalla coppia di amiche, quando la più piccola si è sentita male, svenendo nel parco pubblico. Oltre ai carabinieri, è arrivata anche un’ambulanza. La studentessa è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate e non è in pericolo di vita.