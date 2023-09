Otto atenei per il turismo Nuove figure professionali

Otto università in campo per il turismo. Le ha radunate attorno allo stesso tavolo di Palazzo Lombardia l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali. Ci sono rappresentati Bocconi, Cattolica,

Università di Pavia, Brescia, Bergamo, Insubria, Bicocca e Iulm, ma il gruppo di lavoro è aperto anche alle altre università lombarde.

"L’obiettivo – spiega l’assessore Mazzali – è coinvolgere l’eccellenza accademica, fucina di idee e avanguardia, per costituire una sinergia di intelligenze capaci di far volare sempre di più la Lombardia e mantenerla tra i migliori players nell’ambito del turismo europeo". Si cercano di mettere a sistema progetti ed esperienze per avere una visione integrata dell’offerta turistica lombarda, promuovendola ancora di più anche all’estero. Nei primi sette mesi del 2023 sono stati 8mila i turisti stranieri in più rispetto al 2022 arrivati nei 21 Comuni della sponda lombarda del Lago di Garda. A luglio Milano ha registrato il suo record, con 871.418 turisti in città: +33% rispetto a quattro anni fa. Con le università si punta sul turismo sostenibile e alla formazione di nuove figure professionali.

"Ogni ateneo per competenza darà il suo contributo alla pianificazione e ai progetti legati alle ‘Call for proposal’, bandi europei dedicati a progetti innovativi che permettono di attrarre risorse comunitarie, utili a ‘mettere a terra’ piani di sviluppo a vantaggio dell’industria turistica lombarda", continua Mazzali.

"Il turismo è un settore fondamentale per la nostra regione e ha bisogno sempre più di formazione e di

università - conferma Giovanni Gregorini, professore di Storia economica dell’Università Cattolica di Milano e direttore dell’Osservatorio per il turismo del Garda -. Anche per questo guardiamo all’Unione europea per individuare le linee di finanziamento che vanno in quella direzione". Nero su bianco l’impegno: "Questa iniziativa - sottolinea Federica Burini, dell’Università degli Studi di Bergamo - propone un pensatoio che rifletta sia sui temi della ricerca che sulla didattica dei nostri atenei con una visione proiettata al turismo in grado di creare sinergie per attivare progetti concreti".

Si.Ba.