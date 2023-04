"Ottimi riscontri a Milano Non siamo un problema"

"Siamo assolutamente allineati a quanto affermato da Assosharing, la nostra associazione di categoria: la scarsissima partecipazione al referendum ha dimostrato quanto di fatto non esista la percezione di un problema monopattini nella popolazione. Credo che al contrario la stragrande maggioranza dei cittadini consideri i monopattini una risorsa. Il tema è l’utilizzo improprio che a volte viene fatto di questi mezzi". A parlare è Luca Santambrogio, country manager di Helbiz, uno dei 7 operatori attivi nel servizio di monopattini in sharing a Milano.

"Il punto è limitare e scoraggiare utilizzi impropri. Abbiamo adottato di recente un nuovo sistema di sanzioni per penalizzare gli utenti che non rispettino le condizioni di utilizzo e il Codice della Strada. Ad essi – riepiloga Santambrogio – saranno addebitati tutti i costi relativi a multe, rimozioni dei veicoli non parcheggiati correttamente ed eventuali comportamenti non virtuosi. Il controllo dei parcheggi oggi avviene grazie un sistema tecnologico brevettato che combina l’intelligenza artificiale all’intervento di un operatore che da remoto provvede a verificare che il noleggio sia terminato correttamente. Inoltre è in fase sperimentale un sistema d’identificazione tramite SPID". Il manager di Helbiz insiste poi sul feeling tra i milanesi e i monopattini: "Siamo soddisfatti del riscontro ottenuto a Milano, dove ormai i monopattini sono diventati uno strumento di micromobilità estremamente apprezzato sia dai cittadini che dai turisti. Il dialogo con l’amministrazione e le innovazioni sono fondamentali per rafforzare questi risultati".