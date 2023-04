Ottica, alla ricerca di nuove risorse

Nuovo appuntamento con il lavoro all’Afolmet Red Point, lo spazio di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Domani, giovedì 20 aprile, dalle 14 alle 16 si tiene il recruiting Tutto Ottica. Il marchio di negozi specializzato in prodotti per la vista, infatti, cerca addetti vendita per le sedi di lavoro di Cesano Boscone e Milano. Le risorse si occuperanno di accompagnare la clientela nell’acquisto degli occhiali e di altre attività all’interno del punto vendita, come la gestione della cassa e l’allestimento della vetrina. Tra i requisiti, oltre al diploma e alla patente B, sono richieste buone competenze informatiche, come l’uso del pacchetto office, e buone doti relazionali. Si propone il contratto di apprendistato, della durata di 24 o 36 mesi o a tempo determinato. Per chi invece è indeciso sul proprio futuro professionale, mercoledì 26 aprile, dalle 10 alle 12, si tiene l’incontro dedicato ai servizi e alle opportunità che Afol Metropolitana offre per aiutare le persone in cerca di una nuova occupazione. Dopo un focus introduttivo sulle politiche attive del lavoro, l’esperto Afolmet spiegherà come attivarsi nella ricerca del lavoro nella maniera più efficace, partendo dalla definizione dell’obiettivo professionale, passando alla stesura di un curriculum vitae mirato fino alla ricerca di lavoro sui siti specializzati. Saranno inoltre presentati i servizi gratuiti Afolmet, come Mi Metto in proprio dedicato all’autoimprenditoria o il servizio Eures, che promuove la mobilità professionale in Europa e i laboratori gratuiti per donne del percorso Pathway donne. Per informazioni e partecipare agli appuntamenti è possibile recarsi all’Afolmet Red Point oppure scrivere a [email protected] Per consultare tutti gli annunci di lavoro: Afolmet.it