"Ostruzionismo? In Comune c’è democrazia"

Maggioranza e opposizione ai ferri corti. In risposta alla protesta dei consiglieri comunali di opposizione che hanno abbandonato l’ultima seduta del consiglio comunale, il presidente del consiglio Graziano Musella (nella foto) parla di "strumentalizzazioni in vista delle elezioni amministrative". Anche se il voto è ancora lontano: primavera 2024. "L’Amministrazione comunale vuole sottolineare quanto la “democrazia” sia una sua caratteristica primaria e costante - si legge un una nota -. La democrazia è la base che contraddistingue il modo di operare di tutta l’Amministrazione comunale". Pertanto non sussiste nessuna "forma di ostruzionismo" verso la minoranza e verso la popolazione. Sulla vicenda è intervenuto direttamente anche Musella: "L’opposizione ad Assago ha sempre avuto modo di esprimersi liberamente avendo la disponibilità della struttura comunale e dei suoi dipendenti al fine di potersi documentare e proporre emendamenti sia sul bilancio sia su qualsiasi altro tema. La democrazia nel nostro Comune è sempre stata rispettata e ha avuto grande possibilità di espressione a livello di Consiglio Comunale. Quindi ovviamente non possiamo accettare queste evidenti strumentalizzazioni da parte della minoranza. Ci stiamo avvicinando alle prossimi elezioni amministrative e probabilmente l’opposizione sta iniziando la campagna elettorale". Ma Simona Piccolo e Domenico Raimondo del Gruppo Cittadini Per Assago (Pd) Roberta Vieri del Gruppo Assago nel Cuore e Roberto Murolo del Gruppo Movimento 5 Stelle, i quattro consiglieri di opposizione sono pronti a nuove azioni contro "l’ostruzionismo di maggioranza".

Mas.Sag.