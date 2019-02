Ossona (Milano), 24 febbraio 2019 - Spacciava direttamente nel locale dove lavorava un pizzaiolo arrestato dai carabinieri a Ossona, nel Milanese. L'uomo, un tunisino di 49 anni, è stato sorpreso in pizzeria con la droga e tutto il necessario per lo spaccio.

I militari sono intervenuti a seguito del via vai di tossicodipendenti che c'era nel locale, in via Padre Giuliani, dove il pizzaiolo, regolarmente in Italia anche se con precedenti per stupefacenti, lavorava spesso anche da solo. Era

in quei frangenti che spacciava: quando i carabinieri sono entrati hanno trovato 52 dosi di cocaina e 6 di hashish, che l'uomo portava direttamente da casa. Il titolare dell'attività al momento risulta estraneo ai fatti.