Milano, 2 settembre 2020 - Ospita due connazionali in casa e dopo una lite viene aggredita. La polizia di Stato è intervenuta verso le 20 di martedì, in via Serio, nelle vicinanze di piazzale Lodi, dopo la chiamata di una 36enne marocchina che ha riferito di essere stata picchiata. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato la donna con il volto tumefatto e in stato confusionario. La polizia è alla ricerca degli autori dell'aggressione mentre la donna è stata trasportata in codice verde al Policlinico.

