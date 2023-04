Ospedale, sosta a pagamento La protesta dei dipendenti: addio a un terzo dell’aumento

Fine della sosta gratuita, dalla prossima settimana il parcheggio dell’ospedale di San Donato diventerà a pagamento. E non solo pazienti e visitatori, ma anche i dipendenti del nosocomio dovranno mettere mano al portafogli. Già, perché quello che un tempo era il parcheggio destinato ai lavoratori è stato inglobato nella nuova area da 800 posti auto realizzata a ridosso dell’ospedale, sul lato di piazza Edmondo Malàn, e chiunque vi acceda sarà soggetto a un esborso. Il provvedimento avrebbe già dovuto entrare in vigore il mese scorso, poi c’è stato un posticipo, ma a breve si parte (la data ipotizzata per l’inizio del "balzello" è il 6 aprile).

I 750 dipendenti dell’ospedale, com’è immaginabile, non l’hanno presa bene e, oltre a essere in stato di agitazione da settimane, hanno annunciato un’assemblea con presidio per martedì 4, dalle 7.30 alle 11, e uno sciopero per il 12 aprile. "A parte il concetto paradossale che per lavorare si debba pagare, la cifra stessa è inaccettabile: l’ultima proposta dell’azienda parlava di un abbonamento forfettario di 24 euro al mese, pari a un terzo dell’ultimo aumento salariale ottenuto dai lavoratori. Una proposta a nostro avviso irricevibile – spiega Maurizio Amati (nella foto), funzionario territoriale della Cgil funzione pubblica –. Tra gli ospedali che seguo come sindacalista, quello di San Donato è l’unico ad aver assunto una decisione del genere, mettendo i costi del parcheggio in carico anche ai dipendenti". "Posto che l’optimum sarebbe la gratuità assoluta – prosegue –, l’unica proposta che ci sentiamo di accettare è un prezzo simbolico, di pochi euro al mese, tanto più che la zona non è ben servita dai mezzi pubblici e per alcuni lavoratori, specie quelli in arrivo da fuori Milano, l’uso dell’auto è una scelta pressoché obbligata". Il nuovo parcheggio del Policlinico è stato realizzato su un’area di proprietà del Comune; la convenzione tra i due enti prevedeva, già in origine, che gli stalli sarebbero stati a pagamento. La decisione ha suscitato malumori anche tra gli utenti: la querelle è destinata a proseguire.Alessandra Zanardi