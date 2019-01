Milano, 16 gennaio 2019 - L'appunatmento è stato fissato, «e finalmente», sospirano nei corridoi dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, nell’undicesimo anno d’attesa del raddoppio. E cioè del nuovo «monoblocco» – cinque piani fuori terra, due sotto e un giardino sul tetto – finanziato nel lontano 2008 con 40 milioni di euro (tre e mezzo della Regione e il resto statali). A quanto apprende Il Giorno, la firma che manca per poter partire con i lavori e completarli (forse) entro il 2021 è programmata alla fine di questo mese: davanti a un notaio si troveranno rappresentanti del Comune e dell’ospedale (cioè dell’Asst di cui il Buzzi fa parte, insieme al Fatebenefratelli, al Macedonio Melloni e al Sacco) per definire la permuta dei famosi 21,75 metri quadrati (su 10.133 da costruire) che hanno bloccato il cantiere per oltre sei mesi.

Già, 21 metri e 75 centimetri, cioè 6,25 metri quadrati meno della superficie minima che il regolamento edilizio del Comune richiede per l’abitabilità di un monolocale. Una striscia di marciapiede di proprietà comunale sulla quale il progetto d’ampliamento dell’ospedale ha sconfinato. E però la burocrazia è un mostro, e se non ha gli occhi verdi, come la gelosia nell’Otello «dileggia la carne di cui si nutre»: quel pezzetto d’asfalto Palazzo Marino non l’ha potuto regalare al Buzzi, e dato che il progetto non poteva più esser modificato è stato necessario ritagliare un altro angolino dal sedime ospedaliero per scambiarlo con lo scampolo cittadino, e perdere altre settimane per mettere a punto la convenzione che appunto, salvo sorprese, sarà sottoscritta prima che finisca gennaio, consentendo all’ospedale di ottenere il permesso a costruire.

E tutti sperano sia l’ultimo intoppo, dopo due bandi, nel 2014 e nel 2016, l’assegnazione dell’appalto alla Costruzioni generali Gilardi, la scoperta, un anno fa, di piombo nei terreni, che ha imposto uno stop e una bonifica da 600 mila euro recuperati, per fortuna, dai fondi destinati all’ampliamento, visto che la gara poco più di due anni fa è stata aggiudicata con uno sconto del 29% (ma il risparmio, ha assicurato Ilspa, sarà comunque investito nell’ospedale). La palazzina avrà pareti che cambiano colore a toccarle, o disegnate anche in sala operatoria, e soprattutto darà respiro alla terapia intensiva neonatale, a quella pediatrica che in Lombardia e in Italia è cosa anche più rara e affollata; al pronto soccorso pediatrico da 22 mila accessi l’anno, che, con dieci posti letto più sei di osservazione breve, non sarà più costretto a dirottare bambini su altri ospedali.

I lavori, calcolano i tecnici, dureranno due anni e mezzo, e la Fondazione Buzzi, partner privato creato dai sostenitori del «Castelvetro» per supportare l’Asst pubblica nella costruzione del nuovo Ospedale dei Bambini, sta fornendo al pressing della Regione un contributo anche logistico, perché possano partire al più presto. Ed è al lavoro, la Fondazione, sul prossimo obiettivo: raccogliere dieci milioni di euro per dotare il nuovo Buzzi di attrezzature al top dell’avanguardia, che lo rendano un punto di riferimento a livello europeo.