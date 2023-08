Orto che passione, malgrado l’afa "Un passatempo bello e buono"

di Massimiliano Saggese

Orti, una risorsa fondamentale contro la crisi: le strategie per combattere le temperature record. "Coltivare l’orto è una vera passione e richiede grande fatica – spiega Leonardo Di Raco, presidente dei 243 orti di via dell’Ecologia 1 e 2 –. Seguiamo i calendari delle semine e della Luna per piantare i nostri ortaggi e raccogliere per tempo il frutto del nostro lavoro. Coltivo prevalentemente verdura e qualche albero da frutta, sono appena rientrato dalle vacanze e devo sistemare il mio orto, nonostante le temperature molto alte". Non solo gli uomini si dedicano ai frutti della terra ma anche una quarantina di donne sono attive negli orti, in qualche caso aiutate dai mariti.

"Per questa stagione estiva ho già fatto un discreto raccolto – commenta Gaetano Laviola, 87 anni – non andiamo al supermercato a fare la spesa, l’orto soddisfa le nostre esigenze e ci fa risparmiare molto. Da più di quindici anni coltivo questo terreno con insalata, zucche, pomodori, fave, piselli, cime di rapa, fichi e uva". L’orto urbano è una risorsa fondamentale per i pensionati e svolge una funzione sociale primaria per la terza età. "Con l’arrivo dell’età della pensione ho partecipato al bando comunale per l’assegnazione dell’orto – spiega Carmine Martino, 67 anni –. Non vado al bar per trascorrere il tempo libero e sono cresciuto in campagna, la passione per la terra è forte. Grazie al raccolto dell’orto non vado al supermercato ad acquistare questi prodotti, sono una grande risorsa economica perché i prezzi aumentano a vista d’occhio".

Nelle ultime settimane è calata la presenza quotidiana degli ortisti, l’afa e le temperature alte non consentivano l’assidua presenza. "Non mi fermo nonostante l’età, faccio anche il volontario a Pane quotidiano – dichiara Pasquale Bruno, 81 anni –. Il caldo ha distrutto una piccola parte del raccolto ma anche oggi sono qui per preparare il terreno alle prossime semine".

L’amministrazione comunale ha completato la realizzazione di quaranta nuovi orti in via Milano, che si aggiungono agli altri in via Ecologia, via Cooperazione, via Brenta e via Olona per un totale di 514 aree demaniali destinate all’orticoltura.