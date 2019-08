Milano, 12 agosto 2019 - La tolleranza zero contro il vetro in Darsena si è rivelata un mezzo flop. A distanza di otto giorni dall’entrata in vigore della cosiddetta ordinanza «anti-vetro», lungo l’area pedonale più gettonata dal popolo della movida, abbiamo contato decine e decine di ragazzi sostare tranquillamente con le bottiglie in mano. Sabato notte erano gettonatissime, nei pressi del «porto dei milanesi» le birre, un po’ di tutte le marche, ma abbiamo visto anche una ragazza "tracannare" un Moët & Chandon. Il provvedimento del Comune non proibisce né il divertimento né l’alcol ma stabilisce che dalla notte del 3 agosto fino al primo settembre sia impedito, nell’area fra piazza XXIV Maggio, viale Gorizia, via Codara, piazzale Cantore, viale Gabriele D’Annunzio, l’utilizzo di «bottiglie o contenitori di vetro, lattine e bottiglie di plastica con il tappo», come si legge in una nota di Palazzo Marino. Stop anche alle aste per i selfie, ai fuochi artificiali e pure allo street food.

Numerosi cartelli appesi ai lampioni spiegano in italiano e in inglese cosa è proibito: per chi non sa leggere l’immagine di una bottiglia di vino e un bicchiere flûte «barrati» traducono visivamente il divieto che vale 24 ore su 24. C’è chi lo rispetta: come il venditore cinese dentro il mercato comunale coperto che si rifiuta categoricamente di farci andare via con la birra in bottiglia. E chi fa spallucce a pochi metri di fronte: il fruttivendolo sudamericano le Moretti le dà solo in bottiglia «di default» a tutti, senza bisogno di implorarlo. I pochi venditori ambulanti presenti lungo viale Gorizia sono nella legalità: lo appuriamo di persona e ce lo conferma anche Bianca Corrado, seduta a bordo del Naviglio con un bicchiere di plastica in mano. «Il cocktail me lo hanno versato così». Giusta o no questa decisione del Comune? «Non credo che risolva il problema della violenza delle persone», afferma con un filo di pessimismo che fa a pugni con la sua giovane età.

I locali che interpelliamo sono invece favorevoli alla messa a bando del vetro che in realtà è stata solo rinnovata perché era in vigore sulla Darsena sia nell’estate 2017 (dal 14 luglio fino al 13 agosto) che l’anno scorso (dall’8 giugno al 7 luglio). Ne è addirittura entusiasta Riccardo Giuliani del «Plat du Jour» in viale Gorizia: «Senza vetro la situazione migliora decisamente. Mi ricordo che prima dell’ordinanza dopo una certa ora si formava un tappeto di cocci lungo la Darsena ed era pericoloso avventurarsi da quelle parti. Scoppiavano delle risse e degli sbandati si prendevano a bottigliate con il rischio di beccarsi qualcosa in testa. Semmai c’è da chiedersi perché questo provvedimento, così utile per la sicurezza e il decoro della città, sia in scadenza». «Già perché a settembre non sarà più in vigore?», si chiede perplessa Giuliana Piazzo del Brass Monkey di Alzaia Naviglio Pavese. «È abbastanza paradossale che sia valido questo mese, quando la gente è in vacanza, e non il prossimo, quando tutti ritorneranno. Vetro significa sempre casino», dice Giuliana. Non sono parole dette a caso: il suo socio Alessio Angelini il 13 maggio dell’anno scorso per difendere i clienti del suo locale dalla rissa furiosa di baby gang all’esterno è stato sfregiato a vita con un coccio. Dovettero applicargli 56 punti di sutura sul lato sinistro del viso, anche all’interno della bocca. «Se mi avesse colpito alla gola sarei morto», ci aveva raccontato Alessio qualche mese più tardi. Col vetro non si scherza davvero.