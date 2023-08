Ordinanza del sindaco per la pulizia dei parchi

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza e il ripristino dei danni causati dal maltempo abbattutosi violentemente su San Donato Milanese il 25 luglio. Per consentire la realizzazione degli interventi e tutelare la sicurezza pubblica il sindaco ha siglato un’ordinanza che ha prorogato la chiusura dei parchi cittadini fino a domenica 27 agosto con l’indicazione che, al procedere dei lavori, le aree messe in sicurezza sarebbero state riaperte progressivamente al pubblico. Anche il Gruppo Cap, gestore dell’impianto, ha chiuso temporaneamente gli erogatori messi fuori servizio, però, da ripetuti atti vandalici. Il Gruppo Cap, gestore delle tre Case dell’acqua presenti in città, ha comunicato al sindaco la chiusura temporanea degli erogatori di via Maritano. Nel comunicare la sospensione dell’erogazione dell’acqua, l’Azienda precisa che si è già attivata per effettuare "la sostituzione della componentistica danneggiata e il ripristino della corretta funzionalità della Casa dell’acqua".