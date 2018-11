Milano, 20 novembre 2018 - Più Frecce in Lombardia con il nuovo orario invernale di Trenitalia, in vigore da domenica 9 dicembre, che è stato presentato oggi in stazione Centrale a Milano. Sulla Roma-Milano AV, diventano 104 i Frecciarossa (+3) e 54mila i posti offerti al giorno. Un'offerta che inizia alle 5 del mattino e si protrae entro la mezzanotte, orario in cui è prevista l'ultimo arrivo.

Il Frecciarossa 9502 parte da Roma Termini 5.35 e arriva a Milano Centrale alle 9.10 con fermate intermedie a Roma Tiburtina (a. 5.43 - p. 5.45), Firenze Santa Maria Novella (a. 7.10 - p. 7.30) e Bologna Centrale (a. 8.05 - p. 8.08). Il Frecciarossa 9620 è previsto sempre da Roma Termini alle 10.30 con fermata intermedia a Bologna Centrale (a. 12.25 - p. 12.28) e arrivo a Milano Centrale alle 13.29, viceversa il Frecciarossa 9607 parte alle 6.30 da Milano Centrale e arriva a Roma Termini alle 9.29 dopo una breve sosta a Bologna Centrale (a. 7.32 - p. 7.35). Arrivano così a 56 i Frecciarossa che uniscono Colosseo e Madonnina in meno di tre ore, senza fermate intermedie tra le due città o con fermata a Bologna Centrale. A questi se ne aggiungono altri due con fermate intermedie solo a Reggio Emilia AV in tre ore e due minuti. Gli altri 46 Frecciarossa, che completano l'offerta sulla rotta Roma - Milano e che diventano 49 nella giornata di picco massimo del venerdì, offrono un servizio su misura per ogni esigenza di spostamento collegando anche le altre città del sistema AV: Torino, Bologna, Reggio Emilia AV, Firenze,

Napoli e Salerno.

Inoltre, fra Lombardia e Veneto salgono a 48, con due nuovi collegamenti in più i Frecciarossa che uniscono Milano e Venezia con 26mila posti offerti al giorno. Confermati anche i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova- Milano-Venezia. La coppia di treni di andata e ritorno collega il capoluogo ligure alla città lagunare fermando a Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova. Per quanto riguarda la tratta Torino-Milano-località della costa adriatica, Ferrovie dello Stato aggiunge due collegamenti per un totale di 24 Frecce al giorno, con il Frecciarossa che arriva fino a Lecce.