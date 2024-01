"Ora si rischia una valanga di ricorsi al Tar"

"Pgt che si presta ad essere una fonte inesauribile di ricorsi al Tar". Così la presidente del consiglio Eliana Capizzi (nella foto), che sulla sua pagina pubblica il suo intervento in consiglio sottolineando "non è stato molto facile parlare fra i borbottii, e non solo, di chi avrebbe dovuto ringraziarmi. Ho tentato invano di salvaguardare gli interessi dell’ente". Il commento del giorno dopo di Elisa Balconi e della lista ViviAmo Cassina si intitola "Attentato alla democrazia": "Capizzi ha inferto un vulnus senza precedenti al regolare svolgimento dei lavori consiliari.(...) Arbitrariamente ci ha impedito di fornire risposte ai rilievi formalizzati e si è presa un rischio assurdo, interrompendo un pubblico servizio". Nel merito del Pgt approvato il consigliere di minoranza Sandro Medei: "È stato partorito un piano gravemente lacunoso. Senza trascurare un altro aspetto: tutto ciò è stato fatto nelle segrete stanze di un gruppo di lavoro senza coinvolgere in maniera seria e concreta i cittadini". E così il comitato cittadino "Custodi del Paesaggio", autore di decine di osservazioni e che aveva protocollato oltre 6600 firme contro il consumo di suolo e il progetto di supermercato e parcheggio alla Cascina al Ponte: "In occasione del consiglio comunale convocato si è assistito a uno spettacolo indecoroso. Il punto sulla variante al piano regolatore è stato votato alla sola presenza della maggioranza, dopo che la stessa presidente del consiglio comunale aveva dichiarato chiusa la seduta. Incuranti di cosa significhi accogliere i pareri di un’intera comunità questa Giunta calpesta i più basilari valori democratici". M.A.