"Ora i volontari sono oltre 260 in 70 scuole"

"Il progetto Nonni Amici finora ha coinvolto 70 scuole e circa 260 persone. È da 21 anni che i nostri volontari svolgono questo tipo di attività davanti alle scuole. Le associazione coinvolte sono Auser, Anteas e Ada". Parole di Luigi Ferlin (nella foto) presidente di Auser Comprensorio Milano, associane-pilota del progetto Nonni Amici: "Siamo pronti a partecipare alla nuova manifestazione d’intesse del Comune. Le zone scolastiche previste dalla modifica del Codice della Strada rappresentano un rafforzamento della presenza dei volontari davanti alle scuole. Siamo a disposizione per posizionare cartelli e transenne per regolare il traffico nell’area, un elemento di tutela in più anche per l’attività dei nonni amici, che con queste attività si sentono utili alla comunità ed evitano il rischio dell’isolamento".

M.Min.