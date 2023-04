Ora abbiamo aiuti prima negati Silvia lavora e sta pure fuori casa

di Giambattista Anastasio

"Fino a un anno e mezzo fa non riuscivamo ad accedere ad alcune misure di sostegno. Ad esempio, non ci veniva riconosciuto il voucher B2. Ora, invece, possiamo beneficiarne e per noi fa differenza". A parlare è Laura Ulivi, madre di Silvia, una ragazza di 20 anni che convive con la sindrome di Down. Vi convive oggi esattamente come vi conviveva un anno e mezzo fa, ovviamente. Eppure per quel che riguarda la B2 – misura regionale destinata alle famiglie delle persone con disabilità grave – è come se la situazione di Silvia ad un certo punto fosse cambiata. "La svolta è avvenuta quando il Comune di Milano ha accettato la nostra richiesta di usufruire della legge 328, quindi quando è stato possibile formalizzare il progetto individualizzato per Silvia. Da quel momento abbiamo potuto contare sulla continuità delle misure di sostegno, senza più temere di restarne esclusi, e sulla certezza del loro ammontare".

C’è voluto un anno perché la domanda fosse accettata: "L’abbiamo presentata a gennaio del 2021" fa sapere Laura. E nel suo caso l’iter è stato più semplice che in altri perché il progetto individualizzato c’era già, doveva solo essere riconosciuto come tale dagli uffici e dai servizi comunali, non doveva essere scritto da zero. Ora le risorse sulle quali può contare Laura servono proprio per coprire le spese del percorso e delle esperienze di vita autonoma della figlia, dando così stabilità all’uno e alle altre. "Noi facciamo parte della Fondazione CondiVivere, un gruppo di famiglie che si è autorganizzato per perseguire – sotto la direzione scientifica di Aemocom– l’obiettivo di favorire la crescita, lo sviluppo e l’autonomia dei figli". Silvia, quindi, lavora a “Il Bottegaio Nostrano“, un negozio di alimenti biologici aperto e gestito proprio dalla Fondazione CondiVivere. Non un semplice esercizio commerciale ma, prima di tutto, un luogo di formazione. Alcuni ragazzi che ieri lavoravano al Bottegaio, oggi lavorano per note catene della ristorazione: l’obiettivo è, di nuovo, l’autonomia delle persone con disabilità. Anche professionale. "Silvia – racconta sua madre – ha ottenuto una Borsa Lavoro della Regione". Non solo. Due giorni a settimana la ragazza vive in uno degli appartamenti della Fondazione, sperimentando così le opportunità e le difficoltà del vivere per conto proprio: "Questo percorso – conclude Laura – consente ai nostri figli di fare i conti con la problematicità del quotidiano, proprio come facciamo tutti noi, di acquisirne consapevolezza e imparare a gestirla". Ed è grazie al riconoscimento della 328 che Silvia potrà continuare lungo questo percorso senza temere di doverlo interrompere.