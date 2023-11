Optotec, la Regione: si apra un tavolo di confronto

"La Regione è disponibile ad aprire un tavolo di confronto, perché è urgente individuare la soluzione migliore per i lavoratori del Milanese". È l’impegno assunto dalla IV Commissione attività produttive di Regione Lombardia durante l’audizione che si è svolta ieri mattina sulla situazione della Optotec di Garbagnate. L’azienda, di proprietà della multinazionale indiana Stl operante nel settore della fibra ottica, ha annunciato la chiusura della sede di via Zenale, spostando la parte produttiva e 26 operai a Dello, in provincia di Brescia a ben 120 chilometri di distanza, e quella amministrativa con i 26 impiegati a Origgio. Ieri mattina all’audizione hanno partecipato consiglieri regionali, rappresentanti sindacali e aziendali, funzionari della giunta regionale e un responsabile dell’Osservatorio mercato del lavoro di Città metropolitana. "Si tratta di una situazione delicata, è necessario sedersi attorno a un tavolo e individuare le soluzioni più adeguate con l’obiettivo di evitare di creare disagio sociale. Regione Lombardia assicura da subito il suo contributo tramite la Direzione generale sviluppo economico e la Direzione generale formazione e lavoro, che approfondiranno le problematiche emerse oggi rispettivamente sul versante della proprietà e su quello dei lavoratori", ha dichiarato la vicepresidente della commissione Silvia Scurati. Per i sindacati il piano aziendale è un "licenziamento nascosto". Ro.Ramp.