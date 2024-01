Operazioni speciali. Agenti premiati dal comandante

Durante l’ultima festa della polizia locale che lo ha visto nel ruolo di comandante, Silvano Moioli ha voluto premiare gli ufficiali e gli agenti che si sono distinti in operazioni particolari e i rappresentanti delle altre forze dell’ordine, come il maresciallo della Tenenza cittadina dei carabinieri Antonino Licausi e il vicequestore di Sesto Anna Bruno, per "ringraziarle della sinergia e della collaborazione di questi anni". A ricevere l’attestato, l’assistente di polizia locale Cristiana Garelli, che è riuscita a effettuare un arresto e il sequestro di un’ingente quantità droga e ha individuato anche dei minori intenti a spacciare. L’assistente Antonio Mirco è stato premiato per l’attività di educazione nelle scuole.

"Abbiamo anche in cantiere nuovi progetti come quello all’istituto superiore Da Vinci perché vogliamo dare un maggior presidio per individuare eventuali criticità e attivare poi la rete per recuperare queste situazioni prima che esplodano", ha annunciato Moioli. Il riconoscimento è andato anche all’assistente scelto Alessandro Gregorio, a Pietro Petrosino del nucleo annonario, ai sovrintendenti Matteo Tarantino e Antonella morra per la ricostruzione di un complicato incidente stradale, che si è scoperto essere poi un suicidio, e all’agente Marisa Coppola "per l’ottimo lavoro investigativo che ha fatto individuare in 48 ore il responsabile dell’omissione di soccorso, dopo l’investimento di una ragazzina disabile".

La.La.