"Operazione verità sull'autonomia a Milano: "No, uno spot"".

Per il centrodestra si è trattato di un’operazione verità, secondo il centrosinistra di uno spot propagandistico con affaccio sulle elezioni Europee del 2024. Interpretazioni distinte e distanti dell’audizione del ministro Roberto Calderoli sulla legge per l’autonomia regionale. Un’audizione avvenuta davanti alle commissioni Affari Istituzionali e Autonomia del Consiglio regionale riunite nell’Aula del Pirellone. Certo è che di vere novità non se ne sono sentite. Quanto ai tempi di approvazione ed entrata in vigore della legge, resta confermato l’orizzonte del 2024 ma il ministro non si sbilancia e si limita agli auspici: "Le tempistiche le decide il Parlamento. Siamo in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, prima di allora non si può iniziare a votare. Spero di votare i primi articoli prima della pausa estiva e poi a settembre si concluderà il passaggio in Commissione. Per il 2024 si inizierà con i primi negoziati e le prime intese con Regioni per l’attuazione". Quanto al dialogo interno alla coalizione di governo, Calderoli assicura: "Stiamo conducendo una discussione con Fratelli d’Italia, stiamo condividendo gli emendamenti di maggioranza, che sono a firma dei capigruppo di tutte le forze di maggioranza. Su alcuni stiamo discutendo per trovare la soluzione migliore ma c’è convergenza". "Questa riforma – dichiara il governatore lombardo Attilio Fontana – porta avanti principi come la sussidiarietà, la collaborazione pubblico-privato e la responsabilità. Ma forse c’è qualcuno che preferisce si continui con la mamma Roma". Per Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda, quella di Calderoli è stata "un’operazione verità per ribadire che la riforma ridurrà le differenze tra le Regioni". Dal Pd sottolineano che la legge della Lega "dispone un nuovo centralismo che tradisce i Comuni e riduce l’autonomia fiscale". Quindi Paola Pizzighini, consigliera del M5S: "Sconcertante che dopo 30 anni a sbandierare l’autonomia il centrodestra presenti un testo con così tante criticità svilendo tutto al solito spot elettorale". Gi.An.