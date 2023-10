Operazione sicurezza. Tornano i security point. Città suddivisa per zone in campo le pattuglie

Più servizi, anche a piedi, più stazionamenti, la redazione di una mappatura del rischio. A Sesto tornano i security point della polizia locale. "Il territorio è stato suddiviso in 5 quadranti dove far stazionare una pattuglia e far girare a piedi gli agenti, che potranno interfacciarsi col tessuto sociale di quell’area per rafforzare la percezione della nostra presenza sul territorio - spiega l’assessore alla Sicurezza Luca Nisco -. Per questo abbiamo reintrodotto i security point". Le richieste di controllo arrivano da tempo da tutta la città. "Siamo impegnati con la Prefettura per un Comitato territoriale per l’ordine e la sicurezza che abbia come focus proprio Sesto per chiedere allo Stato maggiori interventi". Mentre il Comune attende i dati delle forze dell’ordine, analizza quelli della polizia locale. Nel 2022 i pattugliamenti hanno visto i ghisa percorrere 157mila chilometri. "Al 30 settembre di quest’anno siamo già a quota 120mila, quindi in proiezione ci sarà un incremento a 165mila - sottolinea Nisco -. Non solo si confermano i servizi svolti, ma si prova a fare meglio".

Allo stesso modo gli interventi lo scorso anno sono stati 3.538 da parte della polizia locale: oggi sono 2.692 con la stima di arrivare a 3.700 a fine 2023. Settemila sono quelli del pronto intervento, mentre le persone identificate sono 9mila annue e altre 1.700 nel corso dei servizi straordinari del Progetto Sicurezza finanziato dalla Regione. "Milano è la prima provincia per indice di criminalità e la prima per furti, furti con destrezza e furti in esercizi commerciali. Sesto ha 2.700 irregolari, uno ogni 5 regolari, e al Rondò c’è un fenomeno annoso tra dismissioni e sovraffollamento abitativo. Infine, c’è il tema droga".