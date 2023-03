Operazione Longobardi Al via il progetto scavi

di Monica Autunno

Un convegno storico, il primo ciclo di visite guidate sui luoghi dei ritrovamenti, un progetto di riapertura degli scavi archeologici da sottoporre a breve, con richiesta di finanziamenti, alla Regione: entra nel vivo l’operazione Longobardi, percorso lungo un anno alla riscoperta delle tracce longobarde nell’area fluviale promossa dal Parco Adda Nord e, insieme agli eventi per l’anniversario della morte di Alessandro Manzoni, progetto ammiraglia delle celebrazioni per i 40 anni dell’ente. Il percorso si era aperto un mese fa circa ad Olginate con una presentazione ufficiale. Poi le prime iniziative: un convegno a Cornate d’Adda e quattro visite guidate, a cavallo fra lecchese e sponda Milanese del fiume: nuovamente Olginate, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda e naturalmente Trezzo sull’Adda, teatro dell’entusiasmante stagione di scoperte di tombe e necropoli fra gli anni Settanta e Ottanta. Le iniziative proseguiranno a breve. Ma c’è un obiettivo più grandioso e già concreto: ottenere da Regione Lombardia e dal ministero finanziamenti sufficienti a riaprire gli scavi interrotti e a finanziare nuovi progetti di ricerca d’archivio sulla presenza Longobarda in tutta la valle dell’Adda. "Non sono solo parole - così Ignazio Ravasi, delegato per la cultura del Parco Adda Nord - avevamo già avviato un percorso con la vecchia giunta regionale. Ora, per riprenderlo, dovremo naturalmente attendere l’insediamento del nuovo esecutivo al Pirellone.

Il progetto comunque c’è già. Include un excursus storico e un’ipotesi di ciò che vorremmo realizzare: al momento, soprattutto una ripresa degli scavi, convinti come siamo che il nostro territorio possa riservare altri tesori. Ma servono fondi anche per promuovere nuove ricerche d’archivio, approfondimenti su quanto è già stato ritrovato e quant’altro". Non solo Longobardi: è stata un successo, l’altra sera, la prima delle letture teatralizzate dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ciclo itinerante che proseguirà fino alla fine di maggio.