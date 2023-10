Operatrice Atm aggredita: sputi e minacce

Una nuova aggressione sulla linea rossa della metropolitana. La notte fra giovedì e venerdì un’operatrice di stazione della fermata di Loreto e stata insultata da due donne e un uomo senza biglietto, che le hanno anche sputato addosso. L’uomo, alterato, è entrato nella cabina del personale di stazione con intenzioni violente ed è stato bloccato dagli operatori delle pulizie e, successivamente, identificato dalla security aziendale e dagli agenti della Polizia di Stato alla fermata Turro. A rendere noto l’episodio è il sindacato dei trasporti OrSA. Una rissa, in seguito al furto di una catenina, è andata in scena inoltre giovedì sera nel mezzanino della stazione Piola della M2. Samuele Piscina, della Lega, chiede al Comune di "trovare soluzioni per garantire la sicurezza dei dipendenti". E l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, annuncia un tour notturno con i comitati di quartiere per "approfondire il problema".