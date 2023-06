Operaio cade dal tetto di un’azienda Un volo di 12 metri, è gravissimo

di Francesca Grillo

Si trova ancora in prognosi riservata il ragazzo di 22 anni coinvolto ieri mattina in un grave incidente sul lavoro. È sotto stretto controllo degli specialisti dell’ospedale Niguarda che lo hanno preso in cura appena arrivato con l’elisoccorso. Un trauma cranico, ferite al torace, alla schiena e a un braccio: il giovane, di origini egiziane, ha riportato gravi ferite in seguito all’impatto con il suolo dopo un volo di circa dodici metri. La chiamata di aiuto al 112 è arrivata pochi minuti dopo le 9.30 da via dell’Industria, nel capannone della Titanium, azienda che si occupa della lavorazione del materiale e di altri metalli, all’interno dell’area che appartiene alla Rhenus Logistics. L’operaio 22enne era sopra il tetto della struttura per impermeabilizzare il tetto quando, per dinamiche ancora da accertare, è scivolato e ha sfondato il lucernario, precipitando al suolo dopo un volo di dodici metri. Gli operai che lavorano all’interno del capannone hanno assistito impotenti alla caduta: questione di istanti e il ragazzo era immobile sul pavimento del capannone. I lavoratori hanno subito dato l’allarme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso. Gli operatori di primo intervento hanno stabilizzato il giovane sul posto, prima di caricarlo sull’elicottero. Le condizioni sono sembrate subito molto gravi: l’uomo è rimasto cosciente ma lamentava fortissimi dolori al torace e alla testa: è stato portato in ospedale in codice rosso e la prognosi è ancora riservata. Dalle primissime informazioni, l’operaio 22enne, formalmente un artigiano, era impiegato in una ditta esterna a cui la proprietà del capannone, la Rhenus, si era rivolta per impermeabilizzare il tetto del fabbricato. Rimane da capire, e saranno le indagini a farlo, l’origine dell’infortunio.

Bisogna chiarire se si è trattato di un errore umano o se si è verificato qualche problema con le protezioni di sicurezza e le imbragature, visto che l’operaio stava lavorando a dodici metri di altezza e i dispositivi per la sicurezza erano obbligatori. Un anno fa, ad agosto, si era verificato un altro incidente sul lavoro alla Rhenus, questa volta con esito fatale: un uomo di 52 anni era rimasto schiacciato sotto i bancali della ditta, dopo una manovra sbagliata a bordo del carrello su cui si trovava. Un errore umano, quindi, che era costato la vita al lavoratore. A Trezzano a fine maggio di quest’anno, un altro ragazzo, un operaio di 25 anni, Abdul Ruman, è finito sotto un macchinario industriale usato per tagliare accessori di pelletteria. Era al suo primo giorno di lavoro.