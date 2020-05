Bollate (Milano), 24 maggio 2020 - Il lockdown è finalmente alle spalle, ripartono così i cantieri in città. I primi a riaprire sono in particolare quelli dedicati allo sviluppo della rete di mobilità dolce.

A Bollate sono ripresi i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di viale Lombardia, tra Bollate e Senago. Un’opera strategica per la viabilità di un’arteria trafficatissima, che viene realizza grazie alle risorse che arrivano dai privati. "Grazie al contribuito economico versato all’amministrazione comunale dalle aziende Solvay e Csi spa, che hanno i siti produttivi proprio lungo viale Lombardia, riusciamo a costruire questo importante tratto. L’intervento contestualmente servirà anche a garantire maggiori standard di sicurezza in entrata e in uscita dagli stabilimenti", è il commento soddisfatto del vicesindaco di Bollate, Alberto Grassi. Il costo dell’opera si aggira sui 150mila euro. Anche in via Veneto, inoltre, sono iniziati i lavori per il completamento di un altro tratto di pista ciclabile.