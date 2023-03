Opera, via alla raccolta firme per il palazzetto dello sport

L’ex sindaco Ettore Fusco sul piede di guerra chiede l’apertura del palazzetto dello sport e lancia una petizione. Fusco che era sindaco in carica quando partirono i lavori per un’opera pubblica che oggi allarma i cittadini per lo stato di degrado in cui l’edificio versa. "Abbiamo speso soldi pubblici – spiega infatti il capogruppo dell’attuale opposizione – per dare ai cittadini una struttura capiente e destinata a diventare il cuore della città, ma chi è subentrato alla nostra Amministrazione ha preferito abbandonare un progetto ultimato che doveva solo essere affidato in gestione per iniziare a vivere e offrire finalmente ai cittadini un luogo capace di ospitare tutti gli eventi sportivi delle nostre società, gli spettacoli teatrali, musicali, culturali e tutte le altre attività che il gestore avrebbe saputo organizzare al suo interno".Mas.Sag.