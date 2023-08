Opera, sfrattato dopo la morte della moglie: da tre mesi vive in auto. L’appello: "Aiutatemi a tornare in Ucraina"

Vive in auto da circa tre mesi, parcheggiato in via Gemelli, di fronte ad un’agenzia di banca a pochi passi dalla sede del municipio di Opera. Mangia grazie alla Croce rossa italiana, che ogni giorno gli lascia un pasto, fa i suoi bisogni in un secchio nascosto dietro una siepe. Si lava con le salviette umidificate. Quando riesce arriva al centro commerciale di Opera e usa i bagni pubblici. La storia di Troyan Pavlovyc, 57enne di Cernovtsi (Ucraina) da dieci anni in Italia è una di quelle emblematiche del disagio vissuto da molti “fantasmi” dei nostri tempi.

Sanno tutti della sua presenza, ma ben pochi si sono concretamente dati da fare per capire perché vive in auto abbandonato a sé stesso. Siamo stati da lui su segnalazione di alcuni cittadini di Opera e Troyan ci ha raccontato la sua storia. "Sono residente qui da circa dieci anni e vivevo in affitto in una casa del mio datore di lavoro. Poi mia moglie si è ammalata ed è morta. Non sono più riuscito a pagare l’affitto e sono stato sfrattato – racconta l’uomo –. Purtroppo non posso lavorare perché ho una mano mezza paralizzata e ho difficoltà a camminare. Non chiedo nulla, solo un posto decente dove vivere".

L’uomo ha anche una figlia sposata che vive a Milano ma, a quanto sostiene, non si interessa a lui. "Quando potevo le ho prestato dei soldi. Le ho chiesto aiuto ma non mi ha fatto sapere nulla ed è sparita. Con quei soldi tornerei in Ucraina, almeno lì un tetto ce l’ho". La storia di quest’uomo è simile a quella di tanti altri. Viveva in Ucraina ma si è trasferito qui dieci anni fa all’inizio della prima guerra contro la Russia. Dallo Stato, a quanto dice, non ha ancora avuto alcun aiuto e non aveva nemmeno il reddito di cittadinanza. Ad aiutarlo ci sono alcuni commercianti della via: "Gli diamo qualche soldo oppure gli facciamo caricare il cellulare ma di più non possiamo fare – spiega una commerciante della via –. Non capiamo perché l’amministrazione comunale da tre mesi a questa parte non sia ancora intervenuta".

Cosa ci sia dietro questo silenzio ancora non è stato possibile approfondirlo. È un fatto che quest’uomo vive nel disagio più totale. Intanto sul suo caso la politica trova il tempo per le polemiche: sui social è in atto uno scontro fra il sindaco e l’opposizione.